José Mourinho: «Game Over» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il tempo è una sostanza strana. Vent’anni fa, alla fine dell’estate del 2000, José Mourinho diventava allenatore del Benfica, inaugurando una carriera che avrebbe per sempre cambiato il calcio europeo. «È difficile realizzare che è passato tutto questo tempo», racconta Mourinho al telefono da Londra, ancora in un italiano perfetto. «Qualche giorno fa un amico mi ha detto: “José, sei quasi arrivato a mille partite da allenatore”. È incredibile, non riesco a sentire il fatto che siano passati già tutti questi anni». Dal 2014 Mourinho è ambasciatore di Hublot e questi mesi − così assurdi per il calcio e per il mondo − sono stati per lui anche quelli in cui la misurazione del tempo ha preso una concretezza tutta ... Leggi su gqitalia

Michael_Brown_ : @NicolaPorro Regala? Da quando per i regali si emette fattura??? ???????? José Mourinho la chiamava 'prostituzione intellettuale'... - _BobRoger15_ : C'è un concorrente che parla un botto e ripete sempre José Mourinho, chissà che dice. #masterchefturkiye - sportface2016 : #PremierLeague | #Tottenham, le dichiarazioni del tecnico Josè #Mourinho alla vigilia della sfida con il… - fruscap7 : RT @Librimondadori: .@fruscap7 ha cercato di modellare non solo la personalità di Bela Guttmann, ma la totalità del mondo nel quale ha agit… - comemusica : RT @Librimondadori: .@fruscap7 ha cercato di modellare non solo la personalità di Bela Guttmann, ma la totalità del mondo nel quale ha agit… -

Ultime Notizie dalla rete : José Mourinho José Mourinho perde la pazienza dopo Tottenham-Bournemouth e abbandona l’incontro con la stampa Sport Fanpage