Auto si ribalta | due feriti | uno è grave

Spicchio di Sovigliana (Firenze), 26 luglio 2020 - Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Spicchio di Sovigliana, nell'Empolese. Secondo le prime ricos ...Sarzana - Val di Magra - I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa notte lungo la strada provinciale in località Bottagna, nel comune di Vezzano, per un incidente stradale. Un ragazzo st ...