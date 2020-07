Avvocati: notifiche via pec più semplici (Di sabato 25 luglio 2020) Avvocati: notifiche via PEC anche utilizzando IPAReGIndE: cos'è e come funzionaLe novità del D.L. SemplificazioniAvvocati: notifiche via PEC anche utilizzando IPATorna suDopo la spinta data alla giustizia digitale dal D.L. Rilancio, che ha prorogato fino al 31 ottobre 2021 alcune delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei processi e delle udienze (da remoto e in via telematica) durante il periodo emergenziale, anche il D.L. Semplificazioni, in vigore dal 17 luglio, contribuisce con misure che avranno effetti rilevanti anche per gli Avvocati. L'art. 28 del D.L. n. 76/2020, infatti, si occupa della "Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale" e interviene sulla disci... Leggi su studiocataldi

C’è una proposta per rendere più smart la pubblica amministrazione. Prevede l’inserimento, tra gli altri, di tutti gli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni in un unico registro per semplifica ...

La proposta di Elisa Scutellà per rendere più smart la Pubblica Amministrazione

La portavoce del M5S alla Camera Elisa Scutellà ha presentato un ordine del giorno che dovrebbe trovare accoglimento nelle prossime sedute della Camera. Si tratta di una proposta per rendere più smart ...

