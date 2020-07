22 luglio: in Fvg i casi positivi sono 119 (-1 da ieri) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.360: 1.411 a Trieste, 1.010 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.896, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 90. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia Leggi su udine20

