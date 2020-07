L'ingresso di Cdp in Autostrade: prove tecniche di Stato-stratega? (Di lunedì 20 luglio 2020) Autostrade per l'Italia vedrà diluita la presenza al suo interno di Atlantia, la holding della famiglia Benetton che è da tempo titolare della concessione per la gestione del servizio pubblico della rete infrastrutturale estesa su tutto il territorio nazionale. di ANDREA MURATORE Centrale sarà l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, che entrerà in una società scorporata dalla holding dei Benetton per acquisire la maggioranza delle quote (51%) e riportare sotto il controllo statale (...) - Politica / Benetton, Appalti pubblici, , Autostrade Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : ingresso Cdp Cdp nomina Citi e Unicredit advisor per l'ingresso in Autostrade The Insider BORSA MILANO debole, occhi a vertice Ue, fermento banche, Ubi, Intesa allineate a Ops

Ben comprata ATLANTIA che balza del 3% in attesa di sviluppi sull'ingresso di Cdp nella controllata Aspi (Autostrade per l'Italia) e conseguente uscita della famiglia Benetton. Secondo alcune ...

L’ingresso di Cdp in Autostrade: prove tecniche di Stato-stratega?

Le istanze strategiche di questi attori vanno tenute debitamente d’occhio, dato che si prefigura, con l’ingresso di Cdp nel capitale, una triangolazione europea (Italia-Francia-Germania) con presenza ...

