Puglia, Salvini ai contestatori: “Prendetevi dieci migranti a testa e li pagate voi” (video) (Di sabato 18 luglio 2020) Non cambia l’abitudine dei soliti “democratici” che tentano di chiudere la bocca a Matteo Salvini contestando ogni suo comizio. Una pratica che ha reso famose le inconsistenti Sardine e che ha fatto registrare una fiacca replica a Racale (Lecce). Matteo Salvini si è rivolto agli urlatori come fa sempre. Con l’arma dell’ironia: “Grazie anche a quelli lì in fondo che se vogliono gli immigrati se li tengano a casa loro”. Sul tema degli sbarchi e dei migranti positivi il leader leghista ha chiesto la linea dura da parte del governo: “Ribadisco il no ai clandestini che portano il virus in Puglia. In Salento vogliamo i turisti che pagano non quelli che vengono qua per fare i turisti”. E ai contestatori ha ... Leggi su secoloditalia

