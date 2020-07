Formula 1 – Concluse le FP3 in Ungheria: Bottas al vertice, migliora Leclerc [TEMPI] (Di sabato 18 luglio 2020) Ci eravamo lasciati ieri con la Ferrari di Sebastian Vettel al primo posto nelle FP2, dopo un’ottima prova sotto la pioggia. Quest’oggi la pista torna asciutta e la Mercedes torna a dominare. Valtteri Bottas firma il miglior tempo delle FP3 del mattino nel Gp dell’Ungheria in 1:15.437. Il pilota finlandese si piazza davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton e a Sergio Perez della Racing Point. Quarta posizione per Charles Leclerc che si migliora rispetto alla 10ª posizione di ieri mettendo la sua Ferrari davanti a Stroll, Verstappen e Norris. Ottavo posto per l’altra ‘Rossa’ guidata da Sebastian Vettel.L'articolo Formula 1 – Concluse le FP3 in Ungheria: Bottas al vertice, ... Leggi su sportfair

