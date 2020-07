Dovizioso, Jerez: 'Speravo nella seconda fila' (Di sabato 18 luglio 2020) Andrea Dovizioso non è soddisfatto del suo 8° tempo dopo le qualifiche del GP di Spagna di MotoGP sulla pista di Jerez: "Speravo nella seconda fila, sarebbe andata bene, ma non avevo gran feeling nel ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #MotoGP #Jerez #Dovizioso: 'Non riesco a spingere sul davanti, speravo nella seconda fila' - Delio92 : Ennesima pole di #quartararo in #motogp all'esordio. Migliore italiano #bagnaia 4° mai così avanti e anche miglior… - gponedotcom : Jerez, Doppietta Yamaha: 1° Quartararo, 2° Vinales. Ottimo Bagnaia 4°: Il francese distrugge il record della pista… - miy226 : RT @gponedotcom: Qualifiche MotoGP Jerez: cronaca LIVE della caccia alla pole: LIVE. - Si assegna a Jerez la prima pole position della stag… - gponedotcom : Qualifiche MotoGP Jerez: cronaca LIVE della caccia alla pole: LIVE. - Si assegna a Jerez la prima pole position del… -

Sta per ripartire la MotoGP, che prenderà il via il 19 luglio da Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna. Quest’anno ci sarà una novità non proprio positiva. A causa dell’emergenza Coronavir ...JEREZ - "Ottavo tempo per noi ma speravo nelle prime due file. Non ce l'abbiamo fatta, ma non avevo un gran feeling nel pomeriggio. La terza fila non è il massimo, cercheremo di guadagnare posizioni ...