“A Palazzo Chigi si favoleggia di un sondaggio…”. Conte, un partito a queste (folli) cifre? L'ultimo magheggio di Casalino (Di giovedì 16 luglio 2020) Se Giuseppe Conte decidesse di fondare un partito, questo varrebbe il 24%, ovvero quasi quanto la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio commissionato ad una società svizzera e che Palazzo Chigi favoleggia solo per allontanare l'incubo dello sfratto del premier: lo scrive Il Giornale, secondo cui c'è la mano di Rocco Casalino nel gioco in difesa di Conte, che tra stato d'emergenza, sondaggi, rinvii e qualche rara decisione (vedi Autostrade, ma era spalle al muro) cerca in tutti i modi di rimanere in poltrona il più a lungo possibile. Ma le cifre di questo sondaggio sembrano ai limiti della realtà, dato che l'eventuale partito di Conte non era ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoA Palazzo