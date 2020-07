Problemi PSN oggi 14 luglio: PS4 non funziona online (Di martedì 14 luglio 2020) Tornano i temutissimi Problemi PSN ad ombreggiare le giornate dei videogiocatori su PlayStation 4 che amano giocare in multiplayer. Anche oggi, 14 luglio 2020, l'infrastruttura online di casa Sony sta infatti riscontrando diversi Problemi, con i fedelissimi della compagnia giapponese a lamentare decisi malfunzionamenti nelle ultime ore. Malfunzionamenti che, come capirete, rendono impossibile poter dimostrare le proprie abilità geek su quelli che sono i titoli in multigiocatore più caldi del momento - pensiamo al calcistico FIFA 20, alla Battaglia Reale di Fortnite o ancora agli sparacchini Call of Duty Warzone e Apex Legends. A differenza di quanto accaduto in altre occasioni, i Problemi PSN odierni sono assai più vari, e non ... Leggi su optimagazine

Dopo una lunga sequela di ritardi, finalmente Marvel’s Iron Man VR è arrivato in esclusiva per la realtà virtuale firmata Sony. Indossato il caschetto ed impugnati due Playstation Move (sono assolutam ...

PlayStation 5 retrocompatibile con i giochi di PS1, PS2 e PS3 | Rumor

PlayStation 5 potrebbe essere retrocompatibile con i giochi di PS1, PS2 e PS3. L'indiscrezione nasce da un tweet di Renka_scedule che recentemente ha condiviso le immagini di un presunto brevetto di S ...

