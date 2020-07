Il 10 luglio Spotify non si apre e non funziona: problemi di crash (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci sono tantissime segnalazioni da prendere in esame oggi 10 luglio, visto che Spotify non si apre e non funziona per diversi utenti iscritti al servizio. L'app, infatti, va in crash e presenta problemi che rendono l'intera piattaforma inutilizzabile. Questione che solo in parte ricorda quella che vi abbiamo riportato alcune settimane fa, a testimonianza del fatto che la questione stabilità non stia vivendo il miglior momento storico per il brand in questione. Spotify non si apre e non funziona: crash e problemi diffusi Sto seguendo le segnalazioni secondi cui Spotify non si apre e non funziona. Potete seguire l'andamento del ... Leggi su optimagazine

Ci sono tantissime segnalazioni da prendere in esame oggi 10 luglio, visto che Spotify non si apre e non funziona per diversi utenti iscritti al servizio. L’app, infatti, va in crash e presenta proble ...

