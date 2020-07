Osimhen: «Voglio vincere la Champions. Juventus e Inter mi volevano» (Di giovedì 9 luglio 2020) Victor Osimhen ha parlato delle ambizioni future e di alcuni retroscena di mercato: le parole dell’attaccante del Lille Victor Osimhen, attaccante classe ’98 del Lille, ha parlato del futuro (è nel mirino del Napoli) e di alcuni retroscena di mercato. FUTURO – «Tra le aspirazioni che ho per la mia carriera c’è quella di giocare in uno dei più importanti club del mondo, vincere la Champions League e qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero che non sia un sogno troppo grande». IDOLI – «Ci sono diversi attaccanti che mi piacciono, ma provo a rubare qualche movimento a Drogba, anche se per il giocatore che sono non gli somiglio». RETROSCENA – «Dopo il Mondiale Under 17 mi cercarono Barcellona, ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #Napoli, le dichiarazioni di Viktor #Osimhen - passione_inter : Parla Osimhen: 'Napoli? Mi hanno cercato Juventus ed Inter. Ho ben chiaro quello che voglio fare' -… - MondoNapoli : Osimhen a tutto tondo: 'Voglio giocare in un top club, ho due sogni! Mi volevano Juve, Inter e Barca, feci una scel… - sportli26181512 : Osimhen: 'Vendevo l'acqua e mi voleva la Juve, ora voglio vincere tutto': L'attaccante obiettivo del Napoli si racc… - tuttonapoli : Osimhen si racconta: 'Voglio giocare in un top club e vincere! Mi volevano Juve e Inter, ma scelti la Germania. Al… -