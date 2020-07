Ostia, apre il 9 luglio il Drive-In più grande d’Europa (Di martedì 7 luglio 2020) Ostia, c’è grande attesa sul litorale romano per l’apertura del “Drive In Cinema Paolo Ferrari”, posticipata di alcuni giorni per consentire il completamento degli allestimenti e prevista per giovedì sera 9 luglio. La Commissione di Vigilanza che aveva chiesto degli aggiustamenti ha oggi dato il via libera ed approvato il progetto. Ritornano i famosi anni ’60 del Drive in a Roma. Per l’Estate romana Ostia gioca, dunque, la carta del Drive In, proponendo il ritorno al cinema in auto, che sembra essere l’unica possibile “ripartenza” sicura del grande schermo. Sarà “Tolo Tolo” un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi ad aprire le serate. E’ una formula accattivante quella che propone il “Drive-In cinema Paolo Ferrari” con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, apre il 9 luglio il Drive-In più grande d’Europa - AGR_web : 9 luglio, apre il “Drive In Cinema Paolo Ferrari”. Programmazione fino al 15 settembre. Spettacoli tutte le sere da… - AthosDeLuca : RT @AthosDeLuca: OSTIA HA UNA SPIAGGIA IN PIU' DAL 1 AGOSTO APRE L'EX ARCA Con un po' di diffide, carte bollate e manifestazioni siamo riu… - AthosDeLuca : OSTIA HA UNA SPIAGGIA IN PIU' DAL 1 AGOSTO APRE L'EX ARCA Con un po' di diffide, carte bollate e manifestazioni si… - infoitcultura : Ostia, apre il drive-in più grande d’Europa: 460 auto e 50 moto -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia apre Ostia, apre il drive-in più grande d’Europa: 460 auto e 50 moto Corriere della Sera Sarà “Tolo Tolo” un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi ad aprire le serate

(AGR) Ostia, c’è grande attesa sul litorale romano per l’apertura del “Drive In Cinema Paolo Ferrari”, posticipata di alcuni giorni per consentire il completamento degli allestimenti e prevista per gi ...

150 controlli a la ‘Casa clandestina’ a Ostia, ma il locale è in regola: “Vogliono farci chiudere”

Il centro culturale e pub la Casa Clandestina di Ostia da quando ha aperto ad ottobre 2019, è soggetta ad un controllo quasi giornaliero da tutte le forze dell’ordine. Un’attenzione che non riescono a ...

(AGR) Ostia, c’è grande attesa sul litorale romano per l’apertura del “Drive In Cinema Paolo Ferrari”, posticipata di alcuni giorni per consentire il completamento degli allestimenti e prevista per gi ...Il centro culturale e pub la Casa Clandestina di Ostia da quando ha aperto ad ottobre 2019, è soggetta ad un controllo quasi giornaliero da tutte le forze dell’ordine. Un’attenzione che non riescono a ...