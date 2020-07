P.A. sempre più anziana: nel 2021 più pensionati che dipendenti (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – La Pubblica Amministrazione Italiana è sempre più anziana tanto che entro il 2021 potrebbe avere più pensionati che dipendenti anche a causa di un mancato equilibrio tra uscite e ingressi, nonostante lo sblocco del turnover. È il quadro che emerge nel report presentato in apertura di “Forum P.A. 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazione dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi, organizzata da FPA, società del Gruppo Digital360, che si apre oggi fino all’11 luglio in un’edizione totalmente online. Secondo lo studio, a fronte di 3,2 milioni di impiegati pubblici italiani (in termini assoluti il 59% in meno di quelli francesi, il 65% di quelli inglese, il 70% di quelli tedeschi) i pensionati pubblici sono già 3 milioni e il loro numero ... Leggi su quifinanza

juventusfc : 3' |??| NON ABBIAMO PIU' PAROLE!!! ALTRO SLALOM, POI SEMPRE LUI. ANCORA LUI. @PauDybala_JR Powered by… - ItalyMFA : Le sue musiche hanno accompagnato alcuni tra i più grandi film italiani e internazionali. Composizioni iconiche che… - SerieA : Recordman ASSOLUTO per presenze in #SerieATIM! 648 partite giocate. 24 stagioni nel calcio italiano. … - Eleonora_Lus98 : Sempre pensato che le acque chete fossero più pericolose delle pazze urlanti e sguaiate. Non sbagliavo. Era già evi… - danieleverone11 : RT @Avalon06802384: A volte ritornano...e sempre piu' idioti. Grulli si nasce...e tali si muore. Intanto vivono facendo disastri . Avanti p… -

Ultime Notizie dalla rete : sempre più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it