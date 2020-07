Maltempo Basilicata: in corso verifiche sui danni all’agricoltura (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono stati avviati in Basilicata i rilievi e le stime per i danni provocati dal Maltempo all’agricoltura. Forti piogge e grandinate si sono registrate in varie aree lucane nel fine settimana appena trascorso. L’assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, assicura che ‘‘il dipartimento sta attentamente monitorando la situazione anche grazie al contributo delle organizzazioni professionali agricole”. Gli uffici hanno avviato le procedure per acquisire le segnalazioni dei danni alle strutture ed alle produzioni, quindi è in atto la fase preliminare per la valutazione e per la verifica dei requisiti necessari per poter dichiarare lo stato di calamità. ‘‘I sopralluoghi avverranno nel minor tempo possibile al fine dell’attivazione dell’iter istruttorio previsto per legge”, dice ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Basilicata Maltempo: allagamenti nel Potentino, 9 squadre Vvf al lavoro Agenzia ANSA Ritorna il maltempo in Calabria, è allerta meteo arancione

Al Centro e al Sud arrivano le piogge, su regioni adriatiche, Lazio, Puglia, Basilicata e Campania. Temperature massime intorno ai 30 gradi su tutta l’Italia. Nel weekend del 4 e 5 luglio il maltempo ...

In arrivo maltempo, allerta gialla in Calabria e arancione sulle zone meridionali

Al Centro e nelle aree interne del Sud tempo instabile, con il rischio di rovesci o temporali, soprattutto da metà giornata. Attenzione perché, in qualche caso i temporali potranno anche essere violen ...

