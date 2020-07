Final Fantasy 7 Remake Parte 2: Sephiroth avrà una parte importante, svelati i primi dettagli (Di lunedì 6 luglio 2020) Final Fantasy 7 Remake parte 2 ha sofferto sì a causa della pandemia da COVID-19, ma non in misura schiacciante. In una recente intervista con The Guardian, il co-regista di Final Fantasy 7 Remake Naoki Hamaguchi e il produttore Yoshinori Kitase hanno discusso delle loro ambizioni sul secondo episodio del gioco, affrontando al contempo le preoccupazioni contemporanee sulla pandemia di Coronavirus in corso."Sono addolorato e rattristato nel vedere così tante persone in tutto il mondo soffrire per il virus e persino perdere la vita", ha detto Kitase nell'intervista. "Quando abbiamo fissato la data di uscita del gioco, nessuno avrebbe potuto prevedere una pandemia globale come questa, e il rilascio del gioco in corso durante questa situazione senza precedenti ci ha sorpreso". Kitase poi ha continuato a parlare sullo sviluppo del nuovo episodio affermando che "In questo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuovi dettagli per la seconda parte di #FinalFantasy7Remake. - GamingTalker : Final Fantasy 7 Remake Parte 2, sviluppo colpito dalla pandemia ma non avrà un grande impatto; primi dettagli sul r… - spaziogames : #FinalFantasyVIIRemake Parte 2 avrà #Sephiroth al centro della scena! - discoduck17 : RT @SidneyTucker666: Tifa Lockhart | Final Fantasy by Mirco Cabbia (Sciamano240) - NicVersus : @SatchellDrakes Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Fantasy IX UwU -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy Final Fantasy VII Remake Parte 2, primi dettagli sul ruolo di Sephiroth Spaziogames.it Final Fantasy 7 Remake Parte 2: Sephiroth avrà una parte importante, svelati i primi dettagli

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 ha sofferto sì a causa della pandemia da COVID-19, ma non in misura schiacciante. In una recente intervista con The Guardian, il co-regista di Final Fantasy 7 Remake Nao ...

Final Fantasy 7 Remake Parte 2, sviluppo colpito dalla pandemia ma non avrà un grande impatto; primi dettagli sul ruolo di Sephirot

Kitase e Hamaguchi di Square Enix hanno parlato dello sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 rivelando un piccolo dettaglio su Sephirot. È da un po’di tempo che non si parla della seconda parte di ...

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 ha sofferto sì a causa della pandemia da COVID-19, ma non in misura schiacciante. In una recente intervista con The Guardian, il co-regista di Final Fantasy 7 Remake Nao ...Kitase e Hamaguchi di Square Enix hanno parlato dello sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 rivelando un piccolo dettaglio su Sephirot. È da un po’di tempo che non si parla della seconda parte di ...