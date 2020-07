F1, GP Stiria 2020: orari e diretta tv delle prove libere di venerdì 10 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) La Formula 1 prosegue il proprio percorso nel Mondiale 2020 e la seconda tappa si svolgerà nuovamente sul Red Bull Ring di Spielberg. Venerdì 10 luglio comincerà il weekend di gara del Gran Premio di Stiria con la giornata inaugurale dedicata alle prime due sessioni di libere. Appuntamento alle ore 11:00 con le prove libere 1, poi alle 15:00 il via alle free practice 2: un totale di 180 minuti a disposizione di team e piloti per massimizzare il set-up delle monoposto. Le prove libere del GP di Stiria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso i servizi di Sky Go e Now Tv per gli utenti con abbonamento al pacchetto sport. In alternativa potrete seguire entrambe le sessioni su Sportface attraverso i live testuali aggiornati in tempo reale. GP Stiria – Venerdì 10 luglio (diretta SKY SPORT UNO e ... Leggi su sportface

