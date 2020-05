tuttonapoli : Niente abbracci né sputi: emergono i primi divieti del protocollo per la ripresa della Premier - ianditomaso : sto guardando lucifer in tutte le lingue tanto la quinta non esce e niente il doppiatore di Lucifer mi sa di Antoni… - venti4ore : Premier League divieto abbracci dopo gol niente sputi partite diretta YouTube - avespartacus : RT @Sport_Mediaset: #PremierLeague, niente abbracci dopo i gol... per 12 mesi. Allo studio misure efficaci, Spuntano novità: mai bere dalla… - antojackie : @romy_sgro Ormai sono a casa, prox volta?? niente abbracci, con mascherina e distanti -

Niente abbracci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Niente abbracci