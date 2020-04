Cesenatico, in spiaggia un flash mob di… 301 lettini (Di giovedì 30 aprile 2020) 301 lettini come piccoli mattoncini a rappresentare simbolicamente tutti gli stabilimenti balneari di Cesenatico. La visione d’insieme e’ una scritta gigante e colorata, lunga oltre 120 metri sulla spiaggia di Levante, ripresa da un drone. L’iniziativa e’ degli operatori e degli esercenti della spiaggia di Cesenatico, che si sono riuniti per un flashmob. abr/mrv/red Cesenatico, in spiaggia un flash mob di… 301 lettini su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 aprile 2020) 301come piccoli mattoncini a rappresentare simbolicamente tutti gli stabilimenti balneari di. La visione d’insieme e’ una scritta gigante e colorata, lunga oltre 120 metri sulladi Levante, ripresa da un drone. L’iniziativa e’ degli operatori e degli esercenti delladi, che si sono riuniti per unmob. abr/mrv/red, inunmob di… 301su Il Corriere della Città.

