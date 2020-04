Mattarella convoca Conte al Quirinale La prova | a trattare in Europa è lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente della Repubblica Sergiohato alil premier Giuseppe, alla vigilia del decisivo Consiglio europeo di giovedì in cui si deciderà sul Mes e si intavolerà in modo concreto il discorso del Recovery Fund, i due strumenti dell'Unione europea contro l'emergenza economico-sanitaria del coronavirus. Durante il colloquio, spiegano le fonti del Colle, si è fatto il punto sulle trattative in Ue a fronte dell'emergenza Covid-19., secondo quanto trapela, si augura che al vertice si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale. Negli ultimi giorni vari retroscena avevano individuato proprio nel Capo dello Stato l'elemento decisivo per l'Italia nelle trattative a Bruxelles, dopo che la linea die del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ...