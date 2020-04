Su Sky il ' Mertens day' | abbonati scelgono la gara più bella in prime time

(Di martedì 21 aprile 2020) Nelle reti televisivi, soprattutto quelli che parlano di calcio, si sta cercando di rimodulare i palinsesti, anche coinvolgendo in prima persona il pubblico da casa.

sportli26181512 : Lukaku: 'A gennaio con l'Inter eravamo tutti malati. Coronavirus? Non c'è certezza': L'attaccante nerazzurro è inte… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'La presenza di Mertens dà al Napoli la possibilità di fare un mercato meno prepotente, il belga deve fa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'La presenza di Mertens dà al Napoli la possibilità di fare un mercato meno prepotente, il belga deve fa… - apetrazzuolo : SKY – Modugno: 'La presenza di Mertens dà al Napoli la possibilità di fare un mercato meno prepotente, il belga dev… - napolimagazine : SKY – Modugno: 'La presenza di Mertens dà al Napoli la possibilità di fare un mercato meno prepotente, il belga dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Mertens

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “La ...Ora c'è però una fase di stallo con tante offerte recapitate al belga (Inter e Juventus, in Italia) ma, riporta Sky, ci sarà una deadline al momento del ritorno inc ampo. Deciderà al rientro. vedi let ...