Bloccata dall’emergenza Covid-19 | 12enne muore dopo aver percorso 100km a piedi per

(Di martedì 21 aprile 2020) Aveva solo 12 anni ma la piccola Jamalo Madkam era stata già costretta ad andare via di casa per lavorare in una fattoria rurale. Rimasta senza lavoro e senza mezzi per tornare a casa per colpa del blocco imposto dall'emergenza coronavirus in India, si è messa in cammino percorrendo 100 chilometri in tre giorni prima di accasciarsi al suolo dove è morta.