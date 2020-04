Carezze | maschere strappate e foto dei nipoti Tra i nonni in isolamento dell' Itis di

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Fausto Biloslavo Viaggio nell', la grande residenza per anziania regione più "vecchia" d'Italia. Il medico: "Lo dobbiamo aiutare fino all'ultimo" Trieste «Xe la fine del mondo», sbotta Bruna spinta su una sedie a rotelle da un'infermiera in tuta bianca da marziana per proteggersi dal virus. Non contagiata e pimpante ha voluto a tutti i costi restare nella sua stanzaa struttura per anziani, anche se l'intera ala è «zona rossa» con gli ospiti tutti positivi. Non è riuscito a convincerla neppure il figlio medico. «Iero già prima con le donne infettade, che gaveva la febbre - racconta nel cantalenante dialetto triestino -. Il virus? Non ho paura per me, che sono anziana, ma per i giovani come mio nipote che deve sposarsi il 30 maggio». L'è la storica e più grande struttura per ...