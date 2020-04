Asp Trapani | Damiani | ”In calo i casi positivi da Covid”

Leggi su tvio

(Di sabato 11 aprile 2020) Fabio:”Inin percentuale sul numero di tamponi sul territorio trapanese” “Dall’ 8 marzo 2020, data in cui è stata attivata l’esecuzione dei tamponi in modo autonomo sul territorio, si registra undeiin percentuale sul numero deitamponati. Su una media di oltre 200 tamponi eseguiti ogni giorno, compresi quelli effettuati sui pazienti in quarantena, il numero deiè in percentuale nettamente inferiore rispetto già a due settimane fa”. E’ l’analisi del direttore generale dell’ Asp, Fabio, alla luce dell’andamento e dell’evoluzione dell’infezione da coronavirus nel territorio trapanese. “ C’è tuttavia da osservare attentamente che, nonostante il, molti dei...