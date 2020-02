Usa, riso di Baraggia biellese e vercellese protagonista a Manhattan (Di domenica 9 febbraio 2020) Il riso piemontese d’eccellenza protagonista a New York, con il ‘Consorzio di Tutela della dop riso di Baraggia biellese e Vercellesè partner dell’evento dedicato ai due grandi rossi regionali ideato dal ‘Consorzio di Tutela del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Doglianì. Al ‘Center415’ a Manhattan, operatori del settore e consumatori il 4 e il 5 febbraio scorsi hanno potuto degustare i vini di oltre 220 produttori con particolare attenzione alle nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017). All’evento clou, una cena di gala nel cuore del World Trade Center condotta da Alessandro Cattelan con ospiti d’eccezione Il Volo e lo chef pluristellato Massimo Bottura e una premiazione dopo il voto di una commissione composta dai 100 migliori esperti (Masters of Wine, critici, giornalisti e Master Sommeliers) di tutto il mondo. L'articolo Usa, ... ildenaro

