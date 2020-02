Questo Morgan non s'ha da fare (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo come Renzo e Lucia, ma senza alcun lieto fine. L’ora era tarda, la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 giungeva verso la fine senza problema alcuno. Ma, all’improvviso, la quiete dell’Ariston è stata interrotta. Morgan sale sul palco e stravolge la prima strofa di Sincero con critiche non tanto implicite nei confronti di Bugo. Il dado è tratto e un matrimonio atipico iniziato felicemente viene consumato nel peggiore dei modi: Bugo prende un foglio poggiato sulle tastiere di Morgan ed esce di scena. I due vengono squalificati per defezione e così cala il sipario sull’infelice esordio di Bugo a Sanremo.Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile per i due cantanti. Morgan non ha mai avuto un rapporto felice con Sanremo, tra esclusioni dell’ultimo minuto (come quella del 2010) e l’ultimo posto collezionato nel ... huffingtonpost

FranAltomare : Quindi. Morgan e Bugo hanno litigato. Morgan ha quindi iniziato a cantare gli insulti che Bugo gli ha rivolto ricor… - stazzitta : @LittleLadyTerry Morgan ha cambiato il testo della canzone 'la tua brutta figura di ieri, ringrazia iddio che sei s… - LucaDondoni : #Sanremo2020, Morgan a Bugo: “Grazie a me sei su questo palco”. E la coppia scoppia - La Stampa -