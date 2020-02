Open Arms, definita la data del voto sul processo a Matteo Salvini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Giunta per le Immunità del Senato è chiamata nuovamente a esprimersi sulla possibilità di mandare a processo l’ex Ministro Matteo Salvini. Due settimane fa ha già dato il via libera per il caso Gregoretti, mentre ora al centro dell’attenzione c’è l’inchiesta per la Open Arms. Salvini è accusato di plurimo sequestro di persona aggravato. Il caso della Open Arms Entro fine mese si saprà se Matteo Salvini dovrà andare a processo per aver impedito lo sbarco alla nave ong Open Arms. Era il 14 agosto quando l’allora Ministro degli Interni bloccò la nave con 107 persone a bordo al largo di Lampedusa. Lo sbarco fu autorizzato solo dopo 6 giorni e nonostante l’esplicita richiesta del Premier Conte di aprire i porti.Un’ispezione a bordo avrebbe confermato le precarie condizioni dei migranti a bordo, sottoposti non solo a stress fisico ma anche psico-emotivo.Per questo motivo contro ... thesocialpost

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni… - HuffPostItalia : Open Arms, il tribunale dei ministri: 'Salvini abusò dei suoi poteri. Da Conte pressioni per far scendere i minori' -