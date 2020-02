Le bordate di Lucio: “non volevo andare alla Juve, Conte è un bugiardo” (Di sabato 1 febbraio 2020) In Italia ha indossato le maglie di Juventus e Inter, nel corso degli anni si è confermato come un ottimo difensore. Stiamo parlando di Lucio, il brasiliano parla senza peli sulla lingua in un’intervista a PassioneInter.com. “La Juventus? Una situazione difficile per me. Io non volevo andarmene dall’Inter. volevo continuare. Ci fu il cambio d’allenatore con l’arrivo di Stramaccioni. Lui e Marco Branca facevano troppa pressione a me ed al mio agente. Ricordo quando ero in vacanza in Brasile ed ogni 15 minuti mi chiamava Branca, seguito da altri dell’Inter che mi dicevano di continuo: ‘Tu devi andartene, devi trovare un altro club’. E’ stata una situazione difficile. Non volevo andarmene ma continuavano a dirmi l’opposto. In quel momento non era facile trovare una squadra. Poi quando mi trovavo in Brasile il mio agente mi disse della Juventus. Non volevo andarci. Però ... calcioweb.eu

