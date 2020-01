Bianca Guaccero: “Detto Fatto non chiude”, e poi firma con Sky (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bianca Guaccero assicura lunga vita a Detto Fatto, ma secondo i bene informati il programma ha i giorni contati: qual è la verità? Detto Fatto non ha avuto vita facile dopo l’abbandono da parte di Caterina Balivo, che è andata a condurre un programma di grande successo e che sembra cucito su misura per lei come Vieni … L'articolo Bianca Guaccero: “Detto Fatto non chiude”, e poi firma con Sky è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

zazoomnews : Bianca Guaccero e Jonathan si scusano a Detto Fatto: offeso Columbro? - #Bianca #Guaccero #Jonathan #scusano - DettoFattoRai2 : Luciana è venuta a #dettofattorai per stupire suo marito Giuseppe a bocca aperta: lei non si cura mai abbastanza, i… - zazoomblog : Detto Fatto gaffe di un tutor Bianca Guaccero: “Hai sbagliato” - #Detto #Fatto #gaffe #tutor #Bianca -