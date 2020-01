Napoli-Juve è il match più discusso del weekend calcistico su Twitter (Di martedì 28 gennaio 2020) Napoli-Juve è stato il match più discusso, su Twitter, dell’ultima giornata di campionato. Lo scrive Calcio e Finanza, riportando i dati di IQUI Sport. La partita, finita con la vittoria del Napoli per 2-1 ha fatto registrare 14.618 tweet tra le 00.00 del 24 gennaio e le 23.59 del 26 gennaio, posizionandosi al primo posto. Il picco di tweet c’è stato al momento della seconda rete azzurra, quella di Insigne. Il calcolo del numero dei tweet prende in considerazione solo i tweet originali e i loro retweet con commento, non i retweet semplici. Gli hashtag più twittati sono stati “forzaNapolisempre”, “finoallafine”, “sarri” e “seriea”. Al secondo posto, in termini di discussione scatenata su Twitter, il pareggio dell’Inter contro il Cagliari, con 10.433 tweet e, terzo, il derby dell’Olimpico (8.240 tweet). Entrambe le partite si sono chiuse sul punteggio di ... ilnapolista

