Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) "Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero". A dare la notizia del decesso della stella NBA è stato il sito americano Tmz che parla di un incidente in elicottero nella zona di Calabasas, in california. Bryant era cresciuto anche in Italia perché il padre, anch'egli giocatore, aveva militato nel massimo campionato del nostro Paese il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra. Nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, infatti, non risultano superstiti. A bordo non sarebbe stata presente la moglie del cestista, Vanessa Bryant. agi

lamacope : Pensaba que Kobe Bryant era inmortal... D.E.P. - SkySportNBA : La tragica notizia riportata da TMZ #SkyNBA #NBA #Kobe #KobeBryant - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -