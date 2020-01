Addio a Terry Jones, fondatore dei Monty Python (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terry Jones è morto all’età di 77 anni. Il fondatore dei Monty Python si è spento nella sua Inghilterra. Gilliam: “Era un ragazzaccio e ci mancherà”. LONDRA (INGHILTERRA) – Terry Jones è morto all’età di 77 anni nella sua Inghilterra. L’annuncio della scomparsa del fondatore dei Monty Python è stato dato dal suo grande amico Terry Gilliam che sui social ha scritto: “Era un ragazzaccio e ci mancherà. Terry era una persona totalmente consumata dalla vita. Un essere umano brillante, si metteva costantemente in discussione, iconoclasta, rettamente polemico e arrabbiato ma oltraggiosamente divertente, generoso e gentile. E molto spesso una spina nel fianco. Non avrei potuto sperare in un amico migliore. Arrivederci a te!“. Chi era Terry Jones Originario del Galles, Terry Jones ha conosciuto Michael Palin in una compagnia teatrale ... newsmondo

