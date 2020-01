Le scarpe di Ratzinger finite a Porta Portese (Di domenica 19 gennaio 2020) Si sospetta che sia stato Bergoglio a consegnare le celebri babbucce rosse a un rigattiere. L’ennesimo episodio della lotta tra conservatori e rinnovatori Leggi la notizia su espresso.repubblica

ZephirineD : @andreavolani1 Però capirai che se Bergoglio è solo il vescovo di Roma (come tanto si andava sbandierando a suon di… - franz_greg : @Lucyaglam ...ma soprattutto l'intervento di #Ratzinger in questo momento...è molto sospetto... Far le scarpe a… -