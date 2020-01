Sanremo 2020, preascolto canzoni. Le dichiarazioni di Amadeus (con una pietra sulla polemiche) e del neodirettore Stefano Coletta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che debutto, per Stefano Coletta. Il neodirettore di Rai1 ha presenziato quest'oggi alla presentazione (alla stampa) delle 24 canzoni del Festival di Sanremo 2020. Ieri c'è stato il suo isediamento, che lui chiama primo giorno di scuola. "Sono qui in punta di piedi con una grande gioia. Tutti lo sanno: sono un grande cultore del Festival da tanti anni, è una mia grande gioia avere questo battisimo con il Festival di Amadeus", sono state le sue dichiarazioni.Ma il tema del giorno erano le canzoni, quelle che un entusiasta Amadeus ha scelto con cura e attenzione. "Il Festival è tanta roba messa insieme - show, varietà, ospiti - ma la parte principale sono le canzoni. Questi 24 motivi sono motivo di orgoglio e soddisfazione. Ci ho messo qualche settimana per trovare una composizione che possa essere attuale e contemporanea, anche in radio e sulle piattaforme di streaming". C'è un po' di ... Leggi la notizia su blogo

