Bari, i pescatori arricciano i polpi in una lavatrice sugli scogli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Emanuela Carucci È l'ultima trovata di alcuni baresi. Dopo aver pescato i polpi, tra i piatti tipici del capoluogo pugliese, accendono la centrifuga Alcuni pescatori a Bari hanno inventato un'idea tanto stravagante quanto "geniale", come è stata definita sulla pagina Facebook "Baresi semplici". arricciano i polpi appena pescati nell'oblò di una lavatrice, direttamente sugli scogli. Il video è stato condiviso su Facebook e sta facendo il giro del web: quasi tremila e cinquecento sono le condivisioni ed oltre duemila sono i like degli utenti. Insomma il gruppo dei pescatori è diventato famosissimo, in rete, in pochi giorni. video 1812103 Questo mollusco dopo essere stato pescato deve essere subito sbattuto e "arricciato" per far sì che le sue carni possano diventare tenerissime e per eliminare ogni impurità. Nello specifico sono quattro le fasi di preparazione del mollusco ... Leggi la notizia su ilgiornale

nanucciogr : Filamenti di ruggine, la luce dei pescatori nell'attimo in cui il mare emerge dal nulla #bari #fotografia - SiMaya77 : Bari, pescatori ingegnosi: arricciano polpi in lavatrice «artigianale» in riva al mare - VitoSantoro60 : Bari, pescatori ingegnosi: arricciano polpi in lavatrice «artigianale» in riva al mare -