Brad Pitt ringrazia Bradley Cooper: “Sono sobrio grazie a quest’uomo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Brad Pitt vince il premio come miglior attore non protagonista per "C'era una volta a...Hollywood" al Galà dei National Board of Review Awards 2020 e ringrazia l'amico Bradley Cooper per l'aiuto alla lotta contro la dipendenza dall'alcool: "Sono sobrio grazie a quest'uomo. Da allora, ogni giorno è stato più felice. Ti voglio bene e ti ringrazio". Leggi la notizia su fanpage

