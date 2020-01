PS5 ha feature uniche non ancora annunciate: "le più grandi differenze con PS4 devono essere svelate" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Al CES 2020 chi sperava in un reveal importante per PS5 è evidentemente rimasto a bocca asciutta ritrovandosi di fronte a un logo ufficiale che potrà aver superato Xbox Series X nella "lotta social" e sarà stato protagonista di diverse prese in giro ma che a conti fatti non rivela nulla della next-gen di Sony. Una strada su cui Jim Ryan continua a puntare anche nelle interviste di questi giorni.Il CEO di Sony Interactive Entertainment è il protagonista di un interessante intervista sulle pagine di Business Insider Japan, un'intervista in cui ribadisce che le più grandi innovazioni e qualità della nuova console non sono ancora state annunciate. "Ogni volta che una nuova console viene lanciata il processore e la grafica migliorano. Si tratta di qualcosa di allettante ovviamente ma dobbiamo avere degli elementi unici e particolari allo stesso tempo. Abbiamo già confermato la presenza ... Leggi la notizia su eurogamer

