Mission: Impossible 7 e 8, Nicholas Hoult entra nel cast (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'attore Nicholas Hoult è entrato a far parte del cast di Mission: Impossible 7 e 8, i prossimi capitoli del franchise. Mission: Impossible 7 e 8 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attore Nicholas Hoult, come ha rivelato il regista che si occuperà dei prossimi capitoli del longevo franchise action. Il regista Christopher McQuarrie, che si occuperà della continuazione delle avventure dell'agente segreto, aveva rivelato la notizia scrivendo all'attore sui social della possibilità di causare un po' di caos nel mondo di Mission: Impossible. Nicholas Hoult aveva quindi accettato pubblicamente la proposta scrivendo: "Mi piacerebbe. Ma perché fermarsi a 'un po'?". La star dovrebbe quindi essere quasi sicuramente un villain nel settimo e nell'ottavo capitolo della storia e reciterà accanto a ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mission: Impossible 7 e 8, svelata un’eccitante new entry nel cast dei sequel - BestMovieItalia : Mission: Impossible 7 e 8, svelata un'eccitante new entry nel cast dei sequel - - 3cinematographe : #MissionImpossible: #NicholasHoult con #TomCruise nei sequel 7 e 8 -