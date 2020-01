A Ischia nave in balia del vento non riesce a prendere il largo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIschia (Na) – Questa mattina, alle 7:30 circa, la nave Driade della compagnia Caremar è rimasta per diversi minuti nel porto di Ischia in balia del forte vento. L’unità aveva mollato gli ormeggi per effettuare il previsto collegamento per Procida e Pozzuoli quando, a causa del forte vento non è riuscita a prendere il largo restando pericolosamente alla deriva senza, tuttavia, impattare contro banchine o altre navi. Nessuna conseguenza quindi per i passeggeri e le autovetture a bordo e neppure per l’equipaggio. La nave è poi ripartita, dopo i controlli, alla volta di Pozzuoli. L'articolo A Ischia nave in balia del vento non riesce a prendere il largo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

