Paderno, notte di Capodanno a tutta birra: 3 ubriachi, una ha 16 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tre ubriachi soccorsi dal 118 durante la notte di Capodanno. E’ il bilancio degli interventi del 118 a Paderno Dugnano. Qui per fortuna non ci sono stati feriti a causa dei botti come successo nella vicina Limbiate, dove un 24enne ha perso 5 dita di una mano (clicca qui per l’articolo). La vera emergenza sul territorio padernese è stata con gli ubriachi. La prima chiamata al 118 è partita poco dopo l’1.30, quando una giovane ha collassato per il troppo alcol bevuto dalle parti di via Tagliabue. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

