In Israele Netanyahu si avvarrà dell'immunità parlamentare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Benjamin Netanyahu, ha annunciato in tv che si avvarrà dell’immunità parlamentare. Il premier israeliano è incriminato per tre casi - corruzione, frode e abuso di ufficio.“La legge sulla immunità - ha affermato Netanyahu - è stata intesa per proteggere i rappresentanti del popolo da indagini pretestuose, da incriminazioni di carattere politico il cui scopo è di andare contro il volere del popolo. La legge intende garantire ai rappresentanti del popolo di poter agire per il popolo secondo la sua volontà”.Secondo il premier nei suoi confronti c’è stata “una applicazione selettiva” della legge, accompagnata da “fughe di notizie continue e tendenziose, e da un lavaggio collettivo del cervello per creare una sorta di tribunale da campo”. Se l’immunità gli sarà concessa, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

