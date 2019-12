(Di martedì 24 dicembre 2019)2 è senza dubbio una delle esclusive di punta diSwitch e pur non essendoci state dichiarazioni ufficiali in merito, alcuni utenti sono convinti che un terzo capitolo è attualmente in sviluppo, questo a causa di un'immagineata sul profilo Instagram di.L'immagine in questione mostra Marie e Callie, recitando "le star di2 sono in forma, anche se si gela. Ma dov'è Marina?" Questo ha dato il via ad una campagna speculativa mostruosa, che ha portato3 tra i trend di. I fan sono convinti che Marina potrebbe tornare in un ipotetico nuovo capitolo in pieno stile Callie."Nelle mischie mollusche l'obiettivo è semplice: controllare più territorio possibile imbrattandolo con l'inchiostro della propria squadra. La squadra che controlla più territorio vince la partita! Trasformati in un calamaro per nuotare nell'inchiostro della ...

Leggi la notizia su eurogamer

MattiaBriga : Se anche a te mancherà #strangereurope il giovedì sera scrivi sotto questo post le lamentele da girare alla Rai ?? G… - Eurogamer_it : Grazie ad un post di Nintendo, Splatoon 3 è di tendenza su Twitter - stylessavesmex : ??? — Ma grazie, sei un cuore! Tanti auguri anche a te?? -