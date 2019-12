Polemiche luminarie | a San Giorgio a Cremano non ci resta che Troisi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSan(Na) – E’ ormai caos nel comune di Sanper lerecitanti alcune frasi del celebre Massimo: “Io non sono napoletano. Sono di San“. Così una trovata del comune vesuviano, per celebrare un natale a chilometro zero, diventa il mezzo per aprire una polemica infinita iniziata questa mattina sui social. Addirittura qualche buon tempone ha paragonato la frase a un non si sa bene quale tipo di slogan a sfondo leghista. Purtroppo a tutti questi “esperti della comunicazione” che oggi si scagliano contro il comune alle porte di Napoli est, manca un po’ di storia locale. Sia di, che con la sua comicità ha portato nel mondo, in positivo, l’immagine di Napoli in tempi ahi noi abbastanza bui, né tantomeno la storia di un comune ormai inglobato in quella dimenticata area orientale ...

