Caso Cucchi | 2 carabinieri ​chiedono di essere parte civile | Abbiamo eseguito

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Francesca Bernasconi I legali: "Hanno solo subito, non siamo nella stessa linea gerarchica. Le vittime, dopo, sono loro due" Si torna a parlare del, il ragazzo arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e morto dopo sette giorni, a causa del pestaggio subito daiche lo avevano in custodia. Ora, due militari dell'Arma, imputati nel processo parallelo a quello della morte, che vuole far luce sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano, hanno chiesto di costituirsi. Secondo quanto riferisce AdnKronos, si tratterebbe deiMassimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano, che hanno chiesto al giudice Giulia Cavallone di costituirsi parti civili nel procedimento nei confronti di Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Secondo i legali i duehannoun ordine arrivato dai superiorie: "L'ordine fu dato ...

annettesn011 : Caso Cucchi: processo per depistaggi, due carabinieri imputati chiedono di costituirsi parte civile La motivazione,… - TgrRai : Caso #Cucchi. 'Non sapevamo del pestaggio. eseguivamo ordini superiori, dopo la famiglia Cucchi le vittime siamo no… - Notiziedi_it : Caso Cucchi, due imputati processo depistaggio chiedono di costituirsi parte civile. “Abbiamo eseguito ordini” -