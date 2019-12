Tim | operazione Risorgimento Digitale a Modica

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “” di TIM: aperte le iscrizioni ai corsi per la tappa di. A disposizione il Numero Verde dedicato 800 860 860

pigigrimaldi : In un centro @TIM_Official a Roma: operatori (giovani) inutili, non formati, non sanno nulla di #Esim. Per attivare… - LucaCisternino1 : RT @TIM_Official: I cittadini potranno partecipare al programma in aula dove i formatori di Operazione #RisorgimentoDigitale spiegheranno c… -