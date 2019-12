L’Europa e il Regno col fiato sospeso

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un voto che può decidere molto, forse moltissimo. E che sicuramente avrà un impatto estremamente rilevante non solo per ilUnito ma anche per l’intera Unione europea. Il voto di oggi non è solo un’elezione che può cambiare le sorti del parlamento britannico, ma anche di uno stallo che va avanti da molti (troppi anni). E la scelta tra Boris Johnson e Jeremy Corbyn non rappresenta più solo la scelta tra due modelli di: ma anche tra due possibili futuri per l’intero continente. Gli elettori di Boris Johnson sono abbastanza sicuri della vittoria del loro candidato. Il Partito conservatore, nonostante le divisioni interne e non pochi dubbi riguardo la linea della Brexit a ogni costo prescelta dall’ex sindaco di Londra, sa di dove marciare compatto verso la meta della fine dei negoziati con l’Unione europea. E il partito parte da una base importante ...

