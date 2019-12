Dead Trigger | recensione | videogamers a caccia di zombie

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladi: Dolph Lundgren recluta ragazzini abili nei game per uccidere veri. Ma il film tratto dal celebre videogioco funziona davvero poco. La recente uscita direct to video ditargata Koch Media, ha permesso di scoprire questo film del 2017 diretto da Mike Cuff e Scott Windhauser, tratto dall'omonimo videogioco, che è stato un survival horror in prima persona di buon successo, tanto da dare vita anche a un sequel. Come vedremo nelladi, il film non ha purtroppo le doti per ricevere uguali riconoscimenti: se il videogame resta un bel ricordo, il film lascia infatti l'amaro in bocca, anche se va dato merito a Koch Media di editare un prodotto che comunque troverà estimatori nel genere ...

