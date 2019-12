Salvini: governo sta insieme con scotch

"E' unche stacon lo, prima prendono atto e prima prende atto il presidente Mattarella che l'Italia sta perdendo aziende e credibilità nel mondo, meglio è". Così il leader della Lega,a un gazebo del partito per la raccolta delle firme contro il Mes. Conte "tolga il disturbo", incalza. Se le tasse "le rinvii di tre mesi sempre tasse sono". Un possibile ricorso alla Consulta contro la Manovra? "Prima vogliamo fare di tutto per bloccare questo Trattato, un rischio per il Paese".(Di sabato 7 dicembre 2019)