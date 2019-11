Maltempo: oltre 450 persone isolate a Genova

Maltempo : il Po si è gonfiato di oltre 3 metri nelle ultime 24 ore : Il Po si è gonfiato di oltre 3 metri nelle ultime 24 ore e supera la soglia di criticità con un livello di oltre 4 metri per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l’onda di piena che si propaga lungo l’asta fluviale: lo rende noto Coldiretti a seguito di monitoraggio effettuato nella mattina del 24 novembre al Ponte della Becca dal quale si evidenzia che la situazione del principale fiume italiano è indicativa dello ...

Maltempo : il livello del Po è salito di oltre 2 metri in meno di 24 ore : Permane l’allerta Maltempo e in particolare l’osservazione dei fiumi che, a causa delle forti piogge, hanno destato non poca preoccupazione. In meno di 24 ore il livello del Po è salito di oltre due metri tanto che nel Cremonese il grande fiume ha superato lo zero idrometrico. Il monitoraggio da parte delle autorità preposte è costante e l’Aipo ha confermato come l’incremento del livello per ora ha determinato il ...

Maltempo Sardegna : “Oltre un milione e mezzo per il rimborso dei danni” : Anche la Sardegna otterrà gli indennizzi per i danni causati agli agricoltori dalle calamità naturali. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, oggi a Roma per partecipare alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e a un incontro con il ministro Teresa Bellanova. “Si tratta di risorse per oltre un milione e mezzo di euro prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale – ...

Maltempo Toscana : in Maremma oltre 3 milioni di danni per l’agricoltura : “Il giorno dopo la grande paura, le azioni incredibili del nostro sistema di protezione civile, del corpo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e del soccorso, la Maremma si rialza e fa la conta dei danni patiti soprattutto dai territori rurali e dalla nostra agricoltura“: secondo Confagricoltura Grosseto, la stima potrebbe essere superiore ai 3 milioni di euro, tra terreni allagati e strutture andate perdute o ...

Maltempo - automobile contro una frana : ferito l’autista. In Alto Adige oltre 800 interventi e duemila utenze senza elettricità : Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la sua automobile contro un sasso franato sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in Alto Adige: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il ...

Maltempo - in Alto Adige 883 interventi - ancora senza elettricità oltre duemila utenze : 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il Centro situazioni provinciale presso l’Agenzia della protezione civile. Riaperta al traffico, nel corso del pomeriggio, sia l’autostrada del Brennero che la strada statale della Val Pusteria, ...

Maltempo : frana nell’Oltrepo’ Pavese - emergenza e strada chiusa : Il Maltempo non ha dato tregua all’Oltrepo’ Pavese che nel primo pomeriggio di oggi ha fatto i conti con una frana nella zona montana a Varzi (Pavia). I detriti hanno invaso la strada provinciale 91 che collega Varzi alla localita’ Castellaro, vicino alla frazione Monteforte. L'articolo Maltempo: frana nell’Oltrepo’ Pavese, emergenza e strada chiusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sale livello dell'Arno - a Firenze oltre la prima soglia di allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Maltempo Roma : oltre 150 interventi dei vigili del fuoco : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la capitale. Il 70% delle chiamate riguardano alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua negli appartamenti. Il restante 30% riguarda il soccorso ordinario. A causa delle avverse condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: oltre 150 interventi dei vigili ...

Maltempo Toscana - le terme di Saturnia travolte dal fango : caduti oltre 90mm di pioggia sulla zona [FOTO e VIDEO] : Il forte Maltempo che sta colpendo la Toscana non ha risparmiato neanche le terme libere di Saturnia, nella zona di Manciano (Grosseto), che sono state invase dal fango (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nell’area sono stati diversi i corsi d’acqua ingrossati dalle forti piogge e che hanno rotto a tratti gli argini, come ha fatto l’Elsa allo Sgrillozzo. E anche le famose Cascatelle del ...

Maltempo - in Trentino neve oltre gli 800 metri : valanghe su Tonale : In Trentino la neve è caduta mediamente attorno agli 800-1.000 metri con minimo locali anche fino a 300-500 metri. Sono segnalate alcune valanghe sui settori occidentali, lungo la strada statale di passo Tonale. Nessun mezzo risulta coinvolto. Nelle prossime due o tre ore, sui settori occidentali, è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Sui settori orientali le precipitazioni tenderanno invece ad essere più persistenti, con fasi ...

Maltempo Roma : oltre 150 interventi delle pattuglie della polizia locale : Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di Maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la città in queste ore. Principali attività hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di viabilità per agevolare il più possibile ...

Maltempo - violente mareggiate con raffiche di oltre 100km/h : gli effetti del Ciclone Mediterraneo su Gallipoli e Porto Cesareo [FOTO e VIDEO] : Nelle scorse ore, il Ciclone Mediterraneo ha pesantemente colpito le regioni meridionali e il Nord-Est, in particolare Venezia è stata messa in ginocchio da un’alta marea record a causa dei forti venti di scirocco. Anche la Puglia ha subito pesanti danni dal Maltempo. Con i venti che soffiavano con raffiche di oltre 100km/h, le mareggiate hanno avuto effetti devastanti sulle aree costiere. Come mostrano le immagini della gallery ...