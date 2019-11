Torna De Vito | saluto fugace con Raggi e l’abbraccio di Ferrara

Roma. Marcello De Vito Torna a presiedere il consiglio comunale : Marcello De Vito torna a presiedere il consiglio comunale di Roma. L’esponente grillino finito in carcere e poi scarcerato nell’ambito

Roma - De Vito Torna a presiedere il Consiglio comunale dopo la revoca dei domiciliari. Il suo saluto all’Aula : “Dove eravamo rimasti” : “Heri dicebamus”. Usa il latino Marcello De Vito per salutare l’aula capitolina: “Dunque, dove eravamo rimasti“. dopo la revoca degli arresti domiciliari, il presidente del Consiglio comunale è tornato in Campidoglio per presiedere la seduta odierna. De Vito era stato di fatto sospeso dal suo ruolo a seguito del suo arresto per il coinvolgimento nell’inchiesta sullo stadio della Roma. Sulla base della legge ...

